Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом

Махачкала, 24 мая. По объему талии человека можно определить наличие у него сахарного диабета и угрозы инфаркта и инсульта. Так считает превентивный диетолог, эндокринолог, врач поликлиники №9 столицы Дагестана Джамиля Гусейнова.

По ее словам, размер талии позволяет специалистам делать выводы о здоровье пациентов. При этом критическим она назвала объем 75-80 сантиметров.

«Если у женщины талия превышает 75 сантиметров, а у мужчины – 80, то здесь речь уже идет о метаболическом синдроме. У данных пациентов будут различные осложнения, например, сахарный диабет. Причем не лет через десять, а уже сейчас у них может быть латентный диабет, при котором возникают жировой гепатоз печени, атеросклероз сосудов, инсульты и инфаркты», — рассказала диетолог журналистам.

Ранее ФАН сообщал, что Гусейнова советовала людям, стремящимся сбросить лишний вес, употреблять больше жиров. Их пропорция в рационе питания, по мнению специалиста, должна превышать углеводы и белки.