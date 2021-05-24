Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 24 мая. Сотрудники полиции выясняют местонахождение рыбака. Мужчина мог заблудиться в лесу недалеко от деревни Загубье.

В полицию поступило сообщение от сельчанина. По его словам, в районе указанного населенного пункта он встретил мужчину. Тот рассказал, что был с приятелем на рыбалке. Они временно решили ловить рыбу в разных местах, но договорились встретиться в определенное время. В оговоренном месте товарища не было, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Приятель пропавшего рыбака рассказал, что потерял в лесу свой телефон, а номер приятеля наизусть не помнит. Он решил самостоятельно искать товарища. Ему удалось узнать, что похожего на рыбака гражданина видели в районе деревни Сторожно. Одна из продавщиц местного магазина подтвердила, что туда приходил некий мужчина. Он интересовался притонами.

Глава Свирицкого сельского поселения отметила, в что в деревне нет злачных мест. Она предположила, что рыбак может быть у настоятеля местной церкви.