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11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
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11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
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Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года

Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 мая. Приближение сезона летних отпусков ставит вопрос о въезде украинцев в Крым все острее. В весенний период РФ ужесточила въезд в страну из-за COVID-19.

Посещение полуострова жителями материковой Украины не теряет своей актуальности. Последние сведения указывают, что украинцы смогут посетить Крым в летний сезон, однако далеко не все. Исключением станут дипломаты, капитаны, пилоты, водители, спортсмены, технические и высококвалифицированные специалисты, граждане, прибывающие с целью лечения, ухода за близкими или с видом на жительство. Также в Республику Крым могут свободно въехать российские переселенцы (не путать с внутренними украинскими переселенцами), граждане с пропиской в «ДНР» и «ЛНР», а также те, кто имеет крымских родственников первой линии родства.

Согласно вышеперечисленным условиям, жители Донбасса с легкостью посетят крымские просторы, а украинцы с киевской пропиской, без соответствующих документов о живущих на полуострове родственниках — нет. Первая линия родства касается родителей, детей и супругов. Братья, сестры, дяди и тети таковыми не являются.

Кроме того, можно приехать по приглашению из санатория или с оформленной путевкой с полным пакетом документов и четкой датой начала и конца лечения. Также смогут въехать на полуостров крымчане из Херсонской области, которые ездили туда по каким-то причинам.

Украинцы, попадающие в категорию исключений, в обязательном порядке должны иметь ковид-паспорт с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанный не раньше 72 часов. Это правило действует для граждан все возрастов, в том числе на детей. Если тест представлен на украинском языке, то следует перевести его на русский или английский язык.

Въезд в Республику Крым может осуществляться по внутреннему ІD-паспорту Украины. Хотя специалисты настоятельно рекомендуют взять и загранпаспорт, поскольку посещение России по ІD-карте с выпиской о регистрации с минувшего года разрешено не на всех пунктах пропуска.

Ранее ФАН перечислил пять причин, чтобы приехать в Крым и влюбиться навсегда. Уникальный полуостров славится множеством исторических объектов и древних культур, с которыми можно познакомиться прямо на берегу двух морей.

украина крым поездка
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