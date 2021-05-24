Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии

Париж, 24 мая. Руководству Европейского союза следует наладить диалог с Россией относительно политической ситуации в Белоруссии, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Париж намерен и дальше придерживаться жесткой позиции в отношении Минска, однако власти республики признают, что без нормализации связей с Россией урегулировать обстановку в Белоруссии будет трудно. В связи с этим правительство предлагает найти политическое решение вопроса с помощью обсуждений в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Мы продолжим вводить санкции, но одновременно будем вести диалог с Россией с тем, чтобы Белоруссия встала на путь демократии», — добавил Бон.

Он также допустил закрытие воздушного пространства над республикой для самолетов Евросоюза. Поводом послужил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. С аналогичным призывом ранее выступили США.