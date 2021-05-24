Сергей Кириенко объяснил необходимость создания филиалов IT-гигантов в России

Москва, 24 мая. Законопроект, который обязывает соцсети открывать филиалы в России, позволит компаниям взаимодействовать с местными властями.

Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, закон позволит избежать таких ситуаций, как та, которая произошла у Роскомнадзора с Google LLC. Тогда у российского регулятора возникли вопросы к компании. Однако ООО «Гугл» заявило, что не имеет никакого отношения к IT-гиганту.

Кириенко также привел в пример ситуацию с TikTok. Соцсеть показывала политический контент несовершеннолетним. Власти России попытались выяснить, с чем это связано. Однако представительство TikTok в стране не имеет юридических полномочий.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что пока не планируют блокировать соцсеть Twitter.

Национальная служба новостей сообщала, что пользователи Instagram жаловались на сбои в работе сервиса.