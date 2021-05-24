Овечкин не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травм

Москва, 24 мая. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге из-за травм, полученных в матчах НХЛ.

Александр Овечкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею в Риге, говорится в сообщении Федерации хоккея России, опубликованном в Twitter-аккаунте. Причиной отсутствия звездного форварда «Вашингтона» является большое количество повреждений.

В ночь на понедельник клуб россиянина завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Бостону» в пятом матче серии. В этом году у Овечкина завершается 13-летний контракт с «Вашингтоном» на сумму 124 млн долларов.

Сборная России набрала шесть очков после двух туров мирового первенства и находится на первой строчке в группе А. Сегодня команда Валерия Брагина сыграет со словаками. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.