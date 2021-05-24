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11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
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Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
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Овечкин не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травм

  /   Обновлено: 24 мая 2021 11:35
Спорт
Овечкин не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травм
instagram.com  /  @aleksandrovechkinofficial

Москва, 24 мая. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге из-за травм, полученных в матчах НХЛ.

Александр Овечкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею в Риге, говорится в сообщении Федерации хоккея России, опубликованном в Twitter-аккаунте.  Причиной отсутствия звездного форварда «Вашингтона» является большое количество повреждений.

В ночь на понедельник клуб россиянина завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Бостону» в пятом матче серии. В этом году у Овечкина завершается 13-летний контракт с «Вашингтоном» на сумму 124 млн долларов.

Сборная России набрала шесть очков после двух туров мирового первенства и находится на первой строчке в группе А. Сегодня команда Валерия Брагина сыграет со словаками. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

 

 

хоккей спорт нхл овечкин чемпионат мира
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