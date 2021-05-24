Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын от Жанны Фриске его не слушается

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 11:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
Шоу-бизнес
Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Все новости
24 мая 11:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
Шоу-бизнес
Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Все новости

Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын от Жанны Фриске его не слушается

Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын от Жанны Фриске его не слушается
Pr Scr instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 24 мая. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях воспитания восьмилетнего сына Платона, которого родила ныне покойная певица Жанна Фриске.

Последний возлюбленный исполнительницы пожаловался на поведение мальчика на своей странице в Instagram. Как и любой родитель, Шепелев хотел, чтобы ребенок слушался его с первого раза, однако просьбы ведущего часто игнорируются. Кроме того, Шепелев заметил, что сын от Жанны Фриске вообще иногда ему не отвечает.

«Поначалу меня это злило. Никакого уважения, кипятился я. Слишком разбаловал, надо с ним строже», — поделился ведущий.

Шепелев поинтересовался у сына, о чем он думает, и оказалось, что голова мальчика занята важными для него вещами, например, новым скейтбордом или игрой Minecraft. Телеведущий понял, что сын не слушается его не из лени или вредности.

Сам мальчик объясняет, что слышит отца, но не отвечает, потому что задумался. Тогда Шепелев смягчается и разрешает сыну наслаждаться своими мыслями. Подписчики телеведущего похвалили его и назвали хорошим отцом, сообщает «Вечерняя Москва».

Дмитрий Шепелев живет со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой и с ее дочерью от предыдущих отношений. Ведущий ранее рассказывал о своем разговоре с падчерицей после школы. У Шепелева и Тулуповой также есть общий сын, родившийся в конце марта.

фриске шепелев звезды
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 263114 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 91800 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 84732 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 81599 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 70776 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын от Жанны Фриске его не слушается
Рейтинг@Mail.ru