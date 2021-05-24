Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын от Жанны Фриске его не слушается

Москва, 24 мая. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях воспитания восьмилетнего сына Платона, которого родила ныне покойная певица Жанна Фриске.

Последний возлюбленный исполнительницы пожаловался на поведение мальчика на своей странице в Instagram. Как и любой родитель, Шепелев хотел, чтобы ребенок слушался его с первого раза, однако просьбы ведущего часто игнорируются. Кроме того, Шепелев заметил, что сын от Жанны Фриске вообще иногда ему не отвечает.

«Поначалу меня это злило. Никакого уважения, кипятился я. Слишком разбаловал, надо с ним строже», — поделился ведущий.

Шепелев поинтересовался у сына, о чем он думает, и оказалось, что голова мальчика занята важными для него вещами, например, новым скейтбордом или игрой Minecraft. Телеведущий понял, что сын не слушается его не из лени или вредности.

Сам мальчик объясняет, что слышит отца, но не отвечает, потому что задумался. Тогда Шепелев смягчается и разрешает сыну наслаждаться своими мыслями. Подписчики телеведущего похвалили его и назвали хорошим отцом, сообщает «Вечерняя Москва».

Дмитрий Шепелев живет со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой и с ее дочерью от предыдущих отношений. Ведущий ранее рассказывал о своем разговоре с падчерицей после школы. У Шепелева и Тулуповой также есть общий сын, родившийся в конце марта.