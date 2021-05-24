Рогозин анонсировал реализацию уникальных проектов Роскосмоса

Москва, 24 мая. Роскосмос готовит к реализации совершенно новые проекты, которые «перевернут представление» о госкорпорации.

С данным заявлением выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, новые программы и инициативы должны быть реализованы в ближайшие два-три года. И они изменят мнение о российской космонавтике.

«С 2023 года Роскосмос волнообразно переходит к новой космической технике: мы запускаем ракету «Союз-5», начинает летать водородная «Ангара» и другие. Появляются те самые инженерные чудеса, которых так не хватает иногда в текущей жизни», — отметил гендиректор.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что пуск посредством орбитальной ядерной установки «Зевс» запланирован на 2030 год.