Рогозин рассказал о трансформации ракетно-космического центра «Прогресс» по примеру SpaceX

Москва, 24 мая. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что структура ракетно-космического центра «Прогресс» будет преобразована по примеру американской компании SpaceX.

По его словам, «Прогресс» трансформируется по примеру компании Илона Маска SpaceX, которая самостоятельно осуществляет производство космической техники и предоставляет услуги в этой сфере.

«Одна из наших компаний примерно идет по этому пути, это ракетно-космический центр «Прогресс»», — сказал он.

Он также добавил, что Роскосмос планирует наладить сотрудничество и взаимодействие с частными компаниями.