Соседов отказал Баскову в праве называться «золотым голосом России»

Москва, 24 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал исполнение и шоу «золотого голоса России» Николая Баскова сильно переоцененными. «Это не пение», — утверждает он.

По мнению Соседова, вокал Баскова — главный козырь певца перед другими артистами — серьезно переоценивается его почитателями. Критик утверждает, что Басков поет плохо, а то, что звучит на его концертах, не в полной мере может считаться пением. Также Соседов уделил внимание дорогим шоу «натурального блондина», отметив, что происходящее на сцене абсолютно не сочетается с его «глупейшими» песнями.

«Это не пение. Поет он одной краской, одним звуком, на форте, луженой глоткой, никаких полутонов, оттенков, динамики в голосе. На пиано он не поет. Никакого нет движения в голосе, тембр все время один и тот же. Не работает с резонаторами, все время фанфаронство одним малярным мазком», — сказал Соседов.

Исполнение Баскова особенно озадачивает критика в контексте его высшего музыкального образования. Журналист считает, что непрофессиональные певцы в русской провинции превосходят звездного артиста по качеству исполнения, а скудный арсенал вокальных приемов лишает Баскова права считаться талантливым вокалистом.

«Невозможно так петь, если окончил консерваторию. Какой дурак ему выдал диплом? За такое пение оттуда выгоняют. Может, он когда-то пел хорошо — я не знаю. Но сейчас он поет очень плохо. В деревнях гораздо лучше поют, чем он сейчас. Луженая глотка — это еще не талант», — подчеркнул Соседов.

Демонстрацией творчества Баскова критик назвал его исполнение на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Соседов, посетивший мероприятие, высказался об увиденном на камеру одной из зрительниц, которая разместила видео в Сети. Журналист назвал шоу Баскова торжеством дурного вкуса и «утренником дорогих декораций», который словно происходит в детском саду крупной госкорпорации.

«Эти номера живут параллельно песне артиста. Он сам по себе что-то поет, а на сцене происходит какое-то свое шоу. На сцене рыцари соревнуются в турнире, кого-то убивают-закалывают, шекспировские страсти, чуть ли не «Ричард III». А Коля поет: «Ты у меня одна, я тебя так люблю, и все цветы тебе подарю». Чушь собачья», — возмутился Соседов.

Ранее критик жестко высказался о песне Russian Woman, с которой Манижа представляла Россию на Евровидении-2021. Соседов назвал композицию набором слов и призвал разобраться в обстоятельствах национального отбора. Манижа, напомним, заняла в финале Евровидения девятое место.