Соседов отказал Баскову в праве называться «золотым голосом России»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 11:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
Шоу-бизнес
Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Все новости
24 мая 11:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
Шоу-бизнес
Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Все новости

Соседов отказал Баскову в праве называться «золотым голосом России»

Шоу-бизнес
Соседов отказал Баскову в праве называться «золотым голосом России»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 24 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал исполнение и шоу «золотого голоса России» Николая Баскова сильно переоцененными. «Это не пение», — утверждает он.

По мнению Соседова, вокал Баскова — главный козырь певца перед другими артистами — серьезно переоценивается его почитателями. Критик утверждает, что Басков поет плохо, а то, что звучит на его концертах, не в полной мере может считаться пением. Также Соседов уделил внимание дорогим шоу «натурального блондина», отметив, что происходящее на сцене абсолютно не сочетается с его «глупейшими» песнями.

«Это не пение. Поет он одной краской, одним звуком, на форте, луженой глоткой, никаких полутонов, оттенков, динамики в голосе. На пиано он не поет. Никакого нет движения в голосе, тембр все время один и тот же. Не работает с резонаторами, все время фанфаронство одним малярным мазком», — сказал Соседов.

Исполнение Баскова особенно озадачивает критика в контексте его высшего музыкального образования. Журналист считает, что непрофессиональные певцы в русской провинции превосходят звездного артиста по качеству исполнения, а скудный арсенал вокальных приемов лишает Баскова права считаться талантливым вокалистом.

«Невозможно так петь, если окончил консерваторию. Какой дурак ему выдал диплом? За такое пение оттуда выгоняют. Может, он когда-то пел хорошо — я не знаю. Но сейчас он поет очень плохо. В деревнях гораздо лучше поют, чем он сейчас. Луженая глотка — это еще не талант», — подчеркнул Соседов.

Демонстрацией творчества Баскова критик назвал его исполнение на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Соседов, посетивший мероприятие, высказался об увиденном на камеру одной из зрительниц, которая разместила видео в Сети. Журналист назвал шоу Баскова торжеством дурного вкуса и «утренником дорогих декораций», который словно происходит в детском саду крупной госкорпорации.

«Эти номера живут параллельно песне артиста. Он сам по себе что-то поет, а на сцене происходит какое-то свое шоу. На сцене рыцари соревнуются в турнире, кого-то убивают-закалывают, шекспировские страсти, чуть ли не «Ричард III». А Коля поет: «Ты у меня одна, я тебя так люблю, и все цветы тебе подарю». Чушь собачья», — возмутился Соседов.

Ранее критик жестко высказался о песне Russian Woman, с которой Манижа представляла Россию на Евровидении-2021. Соседов назвал композицию набором слов и призвал разобраться в обстоятельствах национального отбора. Манижа, напомним, заняла в финале Евровидения девятое место.

басков соседов певец
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 263114 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 91800 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 84732 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 81599 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 70776 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Шоу-бизнес / Соседов отказал Баскову в праве называться «золотым голосом России»
Рейтинг@Mail.ru