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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
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Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
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Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
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Комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair начнет работу в Белоруссии

Политика
Комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair начнет работу в Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Сергей Гагарин

Минск, 24 мая. Комиссия по расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair была сформирована в Белоруссии, сообщили в департаменте по авиации транспортного ведомства республики.

Специальная комиссия будет действовать при департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

«Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — сообщили в ведомстве в интервью РИА Новости.

Самолет авиакомпании Ryanair вынужден был совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Информация о взрывчатке не подтвердилась. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в Белоруссии.

Литва также начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, пишет НСН.

белоруссия расследование самолет
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Все новости / Политика / Комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair начнет работу в Белоруссии
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