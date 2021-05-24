Комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair начнет работу в Белоруссии

Минск, 24 мая. Комиссия по расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair была сформирована в Белоруссии, сообщили в департаменте по авиации транспортного ведомства республики.

Специальная комиссия будет действовать при департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

«Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», — сообщили в ведомстве в интервью РИА Новости.

Самолет авиакомпании Ryanair вынужден был совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Информация о взрывчатке не подтвердилась. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело в Белоруссии.

Литва также начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, пишет НСН.