В Ленобласти обнаружили труп мужчины, более полугода не выходившего на связь

Санкт-Петербург, 24 мая. Правоохранители вскрыли дверь дома по улице Архитекторов в садоводстве «ЛенПроект» и нашли там тело жильца. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, сообщение в дежурную часть поступило от председателя садоводческого товарищества. Мужчина заявил, что по указанному адресу проживает некий Александр, который не выходил на связь с октября 2020 года.

На место происшествия выехали сотрудники УМВД России по Выборгскому району. Полицейские вместе с пожарными вскрыли дверь указанного дома и обнаружили внутри помещения труп.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Пока нет информации о наличии на теле погибшего признаков насильственной смерти.

Ранее в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от местного жителя, который обнаружил в квартире труп своей безработной дочери, писал ФАН.