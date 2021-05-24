Фильм «Зоя» стал победителем Международного фестиваля военного кино им. Озерова

Москва, 24 мая. Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова подвел итоги. Победителем признана картина «Зоя» Максима Бриуса и Леонида Пляскина.

Приз фестиваля «Золотой меч» получила актриса Анастасия Мишина, исполнившая главную роль в киноленте «Зоя».

«В номинации «Лучший фильм» победила картина «Зоя». Приз режиссерам фильма Максиму Бриусу и Леониду Пляскину вручила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова», — сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Лента вышла в прокат в январе этого года и посвящена судьбе Зои Космодемьянской, пишет «Культуромания». Девушка после школы ушла добровольцем на войну и стала членом специальной команды, проводившей разрушение и сжигание населенных пунктов в тылу немецко-фашистских войск. Ее схватили фашисты, но Космодемьянская не выдала никаких данных. После жестоких пыток ее казнили.