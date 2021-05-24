Британцы отказались верить в заявления Лондона о «российской угрозе»

Лондон, 24 мая. Жители Великобритании отказались верить в заявления Лондона о том, что Россия якобы является «самой большой угрозой» для государства.

Заявление о том, что РФ является «угрозой номер один» для Великобритании, было сделано главой британского министерства обороны Беном Уоллесом. В своей речи он посетовал на российские субмарины, которые якобы регулярно «кружат» у берегов Великобритании. Пользователи британского сегмента Сети обрушились с критикой на Лондон за русофобские заявления, раскритиковав слова Уоллеса. Редакция издания «ПолитРоссия» решила ознакомиться с мнением рядовых жителей Великобритании. Они подчеркнули, что выпады Лондона в сторону Москвы не имеют никаких оснований, ввиду чего верить речам руководителя британского оборонного ведомства не стоит.

«Путин выглядит как порядочный, честный христианин, который просто любит свою страну. Я не поверю этим безосновательным обвинениям», — заявил один из комментаторов.

«Продолжайте делать вид, что русские — враги. Серьезно, какая чушь», — поддержал его другой пользователь Сети.

Некоторые британцы подчеркнули, что Россия не представляет угрозы для государства, в отличие от радикальных исламистов и нелегальных мигрантов. По их мнению, громкие слова Уоллеса являются попыткой Лондона отвлечь внимание граждан от внутренних проблем Великобритании.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков заявил, что слова британского министра обороны о «российской угрозе» являются лицемерием Лондона.