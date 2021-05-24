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24 мая 11:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
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11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
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Астролог предупредила все знаки зодиака о переменах в июне 2021

Общество
Астролог предупредила все знаки зодиака о переменах в июне 2021
pixabay.com  /  jplenio

Москва, 24 мая. Опубликован впечатляющий гороскоп на июнь 2021 года для всех знаков зодиака. Общие предсказания от астролога Анжелы Перл.

Согласно прогнозам астролога Анжелы Перл, первый летний месяц наполнится поддержкой и пониманием близких, а также проявлением качеств и способностей, гарантирующих успех. По словам специалиста, в данный период будут действовать новые условия и правила, а также принципы доверия, общности, отзывчивости и ответственности. Перл отмечает, что возможности июньских дней можно использовать на благоприятное решение финансовых дел и вопросов, касающихся карьерного роста.

Однако вместе с позитивными событиями могут возникнуть и неожиданные трудности. Не стоит огорчаться, предупреждает эксперт. В скором времени появятся и возможности, благодаря которым получится все быстро исправить и довести до логического завершения. Месяц идеально подходит для достижения поставленных целей. Безусловно, исход дел зависит от самого человека и того, какие усилия он приложит.

По мнению астролога, в первую и вторую декаду июня все знаки зодиака будут ощущать финансовую стабильность. Следует двигаться спокойно и уверенно, прикладывать усилия. Необходимо мечтать о перспективах и будущем. Этот период располагает как к решению запущенных дел, так и к старту новых проектов. На любовном фронте эмоционально и ярко. Люди начнут активно знакомиться, инициировать контакт, вступать в союзы, проводить романтические вечера и досуг вместе. Многие одиночки обретут своего спутника и устроят личную жизнь.

Ранее ФАН сообщил о знаках зодиака, которым повезет в период лунного затмения. Важное астрологическое событие произойдет 26 мая в 14:19 по московскому времени. Кроме того, затем последует солнечное затмение, которое придется на 10 июня 2021 года.

Зодиак прогноз ас тролог
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