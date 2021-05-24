Роскомнадзор готов к диалогу с представителями Google в суде

Москва, 24 мая. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о готовности ведомства к диалогу с представителями корпорации Google в судебном порядке.

Таким образом он ответил на поданный западной компанией к ведомству иск, передает РИА Новости.

«Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно», — заявил Субботин.

Иск американской компании Google был принят к производству Арбитражным судом Москвы 11 мая. Корпорация таким образом пытается оспорить требования Роскомнадзора о блокировке 12 ссылок.