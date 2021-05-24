Подозреваемого в педофилии краснодарца «взяли» при поддержке Росгвардии

Краснодар, 24 мая. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города. Он подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

По данным следственного управления, фигурант увидел на улице двух 15-летних девочек. Горожанин угрозами заставил подростков идти с ним на территорию дошкольного учреждения. Там подозреваемый совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Жертвы педофила потом сообщили об этом родителям, те обратились к правоохранителям. Краснодарец был задержан при участии бойцов Росгвардии. СК добивается ареста мужчины.

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