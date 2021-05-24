Власти Турции хотят возобновить рейсы из РФ в курортные регионы

Анкара, 24 мая. Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, согласно которой полеты будут осуществляться в первую очередь в курортные районы.

Власти РФ ограничили полеты в Турцию из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в республике. Делегация из России будет направлена в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В курортных регионах, таких как Анталья, Бодрум, Даламан и Измир уровень заболеваемости COVID-19 ниже, поэтому сначала можно возобновить полеты в данные аэропорты, передает слова министра РИА Новости.

«На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию», — подчеркнул Эрсой.

Правительство республики также рассказало о намерении отменить обязательное ПЦР-тестирование для российских путешественников. РФ успешно борется с пандемией COVID-19 благодаря массовой вакцинации, отметил министр Турции. На данный момент все приезжающие в страну должны предоставить отрицательный результат анализа на коронавирус.