Названа дата утверждения отраслевых планов импортозамещения в России

Москва, 24 мая. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерствам представить планы импортозамещения в отечественных отраслях ко 2 августа.

Утверждение новых планов по замещению импорта национальными товарами в различных отраслях должно произойти в России до 2 августа 2021 года. С соответствующим распоряжением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Текст поручения гласит, что Минпромторг, Минэнерго, Минсельхоз, а также все заинтересованные органы власти и сторонние организации должны актуализировать и утвердить соответствующие планы импортозамещения по отраслям. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с этим, Минфин и Минэкономразвития должны будут представить новые инициативы по созданию дополнительных мер государственной поддержки российских производителей в направлении ухода от импорта в пользу собственной продукции. Данная задача должна быть реализована до 15 июля.

Успехи российских фермеров на фоне активной поддержки импортозамещения в России проанализировал председатель Ассоциации крестьянских хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Петербурга Михаил Шконда.