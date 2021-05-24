Число погибших при падении фуникулера на канатной дороге в Италии достигло 14 человек

Рим, 24 мая. Девятилетний ребенок скончался в одной из больниц Турина. Состояние еще одного пострадавшего врачи оценивают как критическое.

Трагедия произошла на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне. Кабина рухнула с высоты примерно 20 метров в районе последнего пилона. Люди упали в труднопроходимой местности.

Фуникулер не работал долгое время из-за локдауна. Поездки начались месяц назад. Последний ремонт канатной дороги производился в 2016 году. По факту случившегося организовано расследование. Полицейские собирают информацию об обстоятельствах ЧП, сообщал ФАН. По предварительным данным, на фуникулере мог лопнуть трос.