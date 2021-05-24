Калининградские власти назвали лучшие месяцы для пляжного отдыха в регионе

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 11:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
Шоу-бизнес
Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Все новости
24 мая 11:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
Шоу-бизнес
Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Все новости

Калининградские власти назвали лучшие месяцы для пляжного отдыха в регионе

Общество
Калининградские власти назвали лучшие месяцы для пляжного отдыха в регионе
39.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Калининград, 24 мая. Пляжный сезон в Калининградской области длится не более двух месяцев, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Такой вид туризма — пляжный — в регионе действительно есть. Однако, как правило, он длится с июля по август. Все остальное — это «обманка из рекламных роликов», заявил Антон Алиханов. Сейчас власти Калининградской области уделяют большое внимание развитию туризма в регионе.

«Мы хотим сконцентрироваться на этом, немного разнообразить виды отдыха, создать какие-то объекты санаторно-курортные, которые будут давать нам возможность круглогодично привлекать людей на лечение, на какие-то проверки здоровья», — рассказал Алиханов.

Глава Калининградской области ранее предложил оборудовать часть улиц под велодвижение. Алиханов заявил о необходимости отдавать в распоряжение велосипедистов часть острова Октябрьский и ряда центральных улиц Калининграда каждое воскресенье с 10:00 до 15:00 по местному времени.

калининградская область отдых пляжи
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 263114 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 91800 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 84732 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 81599 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 70776 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Общество / Калининградские власти назвали лучшие месяцы для пляжного отдыха в регионе
Рейтинг@Mail.ru