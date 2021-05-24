Калининградские власти назвали лучшие месяцы для пляжного отдыха в регионе

Калининград, 24 мая. Пляжный сезон в Калининградской области длится не более двух месяцев, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Такой вид туризма — пляжный — в регионе действительно есть. Однако, как правило, он длится с июля по август. Все остальное — это «обманка из рекламных роликов», заявил Антон Алиханов. Сейчас власти Калининградской области уделяют большое внимание развитию туризма в регионе.

«Мы хотим сконцентрироваться на этом, немного разнообразить виды отдыха, создать какие-то объекты санаторно-курортные, которые будут давать нам возможность круглогодично привлекать людей на лечение, на какие-то проверки здоровья», — рассказал Алиханов.

Глава Калининградской области ранее предложил оборудовать часть улиц под велодвижение. Алиханов заявил о необходимости отдавать в распоряжение велосипедистов часть острова Октябрьский и ряда центральных улиц Калининграда каждое воскресенье с 10:00 до 15:00 по местному времени.