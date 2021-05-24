Аналитики NI рассказали о реализации американских идей в «Ночном охотнике»

Вашингтон, 24 мая. Российские специалисты использовали опыт коллег из США при создании новой версии вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник». К такому выводу пришли аналитики издания The National Interest.

По словам американских экспертов, модернизированный российский вертолет приобрел новое очертание фюзеляжа, обновленные двигатели, вспомогательную силовую установку, а также новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и перспективные виды вооружения, передает «ПолитРоссия».

«Новый боевой вертолет России обладает прорывными технологиями. Его вооружение, связь с беспилотниками, коммуникационные сети, датчики и дальнее целеуказание позволяют успешно атаковать за пределами эффективной противовоздушной обороны противника», — говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что вертолет создавался с упором на использование роя беспилотных летательных аппаратов, что якобы соответствует концепции американских военных.

«Упоминание о сетевом или групповом обмене информацией между несколькими боевыми единицами в реальном времени близко отражает передовое американское мышление о современной войне», — утверждают эксперты.

Ранее стало известно, что новый российский боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» примет участие в летной программе Международного авиационно-космического салона — 2021 (МАКС-2021). Модернизированный «Ночной охотник» отличается особой маневренностью, имеет усовершенствованную авионику, эффективные средства защиты и широкую номенклатуру средств поражения, включая многофункциональные ракеты, передает RT.