Вашингтон ввел ограничительные меры против Эфиопии и Эритреи

Вашингтон, 24 мая. Америка ввела визовые санкции против нескольких чиновников и военных Эфиопии и Эритреи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, экс-чиновники Эфиопии и Эритреи, представители вооруженных сил и члены Народного фронта освобождения мешают урегулированию ситуации в штате Тыграй. По этой причине Вашингтон ввел ограничительные меры. Санкции также коснулись тех, кто совершал насилие и нарушал права человека в регионе. Блинкен добавил, что Вашингтон может принять дополнительные меры, если ситуация не изменится.

Ранее Энтони Блинкен назвал переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Исландии конструктивными.

Национальная служба новостей сообщала, что США ввели новые санкции против судов, которые принимали участие в строительстве «Северного потока — 2».