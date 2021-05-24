Полиция Ленобласти разыскивает загорелую пенсионерку в домашних тапочках

Санкт-Петербург, 24 мая. Местная жительница ушла из дачного дома и пропала. Известно, что пенсионерка страдает деменцией.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают 84-летнюю Людмилу К., сообщает источник ФАН. Пожилая женщина рано утром 23 мая ушла с дачного участка, расположенного в массиве Ухта Гатчинского района. С тех пор ее местоположение неизвестно.

Пропавшая пенсионерка страдает деменцией и вынуждена принимать лекарства на постоянной основе. Возможно, она решила своим ходом добраться до необходимого адреса в Санкт-Петербурге.

Как сообщают правоохранители, женщине на вид 82–85 лет, у нее загорелая кожа, была одета в серую кофту, спортивные штаны и домашние тапки.

Накануне издание РИАМО сообщило о розыске 19‑летнего юноши, пропавшего в начале мая. Молодой человек ушел из дома на работу и не вернулся.