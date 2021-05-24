Более десяти детей остаются в больнице после стрельбы в казанской гимназии

Казань, 24 мая. Пострадавшая во время стрельбы в гимназии №175 девочка выписана в удовлетворительном состоянии. В настоящее время в клинике остаются еще 12 детей.

Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Напомним, 19-летний юноша, который ранее учился в гимназии, пришел с оружием в учебное заведение и открыл огонь по детям. В результате атаки погибли девять человек. Полиция задержала стрелка. О своих планах юноша сообщил на своей социальной страничке.

Готовивший массовое убийство в техникуме в Бурятии получил десять лет колонии, сообщал портал A42.RU. Подготовку теракта злоумышленник начал осенью 2018 года после «просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей» на эту тему.