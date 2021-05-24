Труп мужчины нашли в реке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 мая. Правоохранителям предстоит выяснять причину смерти мужчины, чье тело обнаружили в реке Волхов.

В ОВД по Киришскому району поступило сообщение об обнаружении бездыханного тела. Местные жители наткнулись на труп неизвестного мужчины в воде, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Обстоятельства гибели и личность погибшего сейчас устанавливаются. Оперативники направили труп в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

Накануне жительница поселка Металлострой нашла во время прогулки по берегу Ижоры бездыханное тело мужчины, который находился в воде. Женщина сообщила о страшной находке полицейским, сообщал ФАН.