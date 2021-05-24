Более 220 тысяч жителей Петербурга намерены участвовать в голосовании по праймериз ЕР

Санкт-Петербург, 24 мая. Более 220 тысяч петербуржцев намерены участвовать в предварительном голосовании по кандидатурам для выдвижения от партии «Единая Россия» в Госдуму и ЗакС Петербурга.

В Петербурге голосование по праймериз ЕР пройдет полностью в электронной форме, чтобы обеспечить прозрачность и честность процесса.

«Принять участие в голосовании в качестве избирателей изъявили желание более 220 тысяч петербуржцев», — сказал председатель регионального оргкомитета по проведению праймериз Вячеслав Макаров.

В предварительном голосовании на выборы в Госдуму зарегистрированы 197 кандидатов, на выборы в Законодательное собрание — 456. Праймериз «Единой России» в Санкт-Петербурге будет проходить с 24 по 30 мая.

Ранее сообщалось, что участниками праймериз ЕР к выборам в Госдуму станут около 5,5 тыс. россиян. Количество заявок в 2021 году в два раза превысило аналогичный показатель 2016 года.