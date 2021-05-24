Пострадавшую от нападения лицеиста учительницу в Березниках перевели из реанимации

Ростов-на-Дону, 24 мая. Преподаватель лицея в Березниках идет на поправку после ножевого ранения в шею. Несколькими днями ранее на нее напал 16-летний ученик.

Состояние здоровья учительницы, ставшей жертвой нападения 16-летнего подростка, значительно улучшилось, сообщает Минздрав Пермского края. Педагога перевели из реанимации в общую палату краевой больницы.

Инцидент произошел в пятницу. Ученик одного из лицеев ударил ножом в шею своего преподавателя. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Ранее подозреваемый писал в Сети о подготовке нападения, сообщал ФАН.