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Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
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24 мая 11:41
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новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
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Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
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Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
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Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
Шоу-бизнес
Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
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Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса

Шоу-бизнес
Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Федеральное агентство новостей  / 

В голландском Роттердаме 22 мая состоялся финал песенного конкурса «Евровидение-2021», победителем которого стала итальянская рок-группа Måneskin с забойной песней Zitti E Buoni. Второе место досталось француженке Барбаре Прави с утонченной композицией Voilà. Третье место по итогам общего голосования — зрительского и жюри — занял швейцарский певец Джонс Тирс с лиричной песней Tout l’Univers. По результатам голосования жюри Тирс занимал первое место, но зрительские голоса в корне все изменили. Главной неожиданностью стало то, что 18-летняя певица из Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse, которой букмекеры пророчили место в тройке, набрала недостаточное количество голосов от телезрителей и заняла всего лишь седьмое место. Представительница от России Манижа с композицией Russian Woman ожидаемо попала в десятку, став девятой.

Известный блогер Вадим Манукян в беседе с ФАН прокомментировал итоги Евровидения, объяснил, почему одна из фавориток конкурса не попала даже в пятерку лучших, и признался, что музыка победителя этого года ему не близка.

«Музыка, которую исполняли победители конкурса из Италии, мне не близка. Гораздо ближе по музыкальной составляющей была композиция швейцарского участника. Да и нерв песни француженки мне нравился. Что касается Мальты, то я понимаю, почему зрители за нее не проголосовали. Исполнительница должна вызывать прежде всего симпатию, а этого на сцене мальтийка, на мой взгляд, сделать не сумела. Но вокально она была хороша, жюри это оценило», — отметил он.

Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Prt Scr youtube.com  / Eurovision Song Contest

Оценил эксперт также и выступление Манижи, заявив, что российская певица выжала из конкурса свой максимум.

«Ее девятое место с песней на русском языке — большой успех, если вспомнить, какие места с песнями на русском языке занимали Алла Пугачева и Филипп Киркоров. 13-е место Натальи Гордиенко, представляющей Молдову, — тоже своеобразная победа над прогнозами букмекеров, которые ставили подопечную Филиппа Киркорова чуть ли не на последнее место», — сказал Манукян.

Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
Prt Scr youtube.com  / Eurovision Song Contest

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что США намерены «уничтожить» Евровидение. Соединенные Штаты планируют запустить аналог Евровидения — Американский конкурс песни. Обозреватель Politico призывает сделать все, чтобы остановить уничтожение международного конкурса.

россия франция италия евровидение мальта евровидение-2021 манижа манескин
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Все новости / Шоу-бизнес / Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса
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