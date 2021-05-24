Почему фаворитка Евровидения из Мальты провалилась в финале конкурса

В голландском Роттердаме 22 мая состоялся финал песенного конкурса «Евровидение-2021», победителем которого стала итальянская рок-группа Måneskin с забойной песней Zitti E Buoni. Второе место досталось француженке Барбаре Прави с утонченной композицией Voilà. Третье место по итогам общего голосования — зрительского и жюри — занял швейцарский певец Джонс Тирс с лиричной песней Tout l’Univers. По результатам голосования жюри Тирс занимал первое место, но зрительские голоса в корне все изменили. Главной неожиданностью стало то, что 18-летняя певица из Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse, которой букмекеры пророчили место в тройке, набрала недостаточное количество голосов от телезрителей и заняла всего лишь седьмое место. Представительница от России Манижа с композицией Russian Woman ожидаемо попала в десятку, став девятой.

Известный блогер Вадим Манукян в беседе с ФАН прокомментировал итоги Евровидения, объяснил, почему одна из фавориток конкурса не попала даже в пятерку лучших, и признался, что музыка победителя этого года ему не близка.

«Музыка, которую исполняли победители конкурса из Италии, мне не близка. Гораздо ближе по музыкальной составляющей была композиция швейцарского участника. Да и нерв песни француженки мне нравился. Что касается Мальты, то я понимаю, почему зрители за нее не проголосовали. Исполнительница должна вызывать прежде всего симпатию, а этого на сцене мальтийка, на мой взгляд, сделать не сумела. Но вокально она была хороша, жюри это оценило», — отметил он.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Оценил эксперт также и выступление Манижи, заявив, что российская певица выжала из конкурса свой максимум.

«Ее девятое место с песней на русском языке — большой успех, если вспомнить, какие места с песнями на русском языке занимали Алла Пугачева и Филипп Киркоров. 13-е место Натальи Гордиенко, представляющей Молдову, — тоже своеобразная победа над прогнозами букмекеров, которые ставили подопечную Филиппа Киркорова чуть ли не на последнее место», — сказал Манукян.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что США намерены «уничтожить» Евровидение. Соединенные Штаты планируют запустить аналог Евровидения — Американский конкурс песни. Обозреватель Politico призывает сделать все, чтобы остановить уничтожение международного конкурса.