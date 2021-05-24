Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair

В понедельник, 24 мая, в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают инцидент с рейсом Ryanair.

Самолет, следовавший из Греции в Литву, был посажен в Минске из-за сообщения о минировании. После чего был задержан находившийся на борту основатель экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». В странах ЕС и США власти Белоруссии подвергли резкой критике и обещают санкции.

Однако летом 2013 года те же власти ЕС, что критикуют Александра Лукашенко, принудительно посадили в Вене боливийский самолет и обыскали его. Борт президента Боливии Эво Моралеса, находившегося с визитом в России, совершил незапланированную посадку в аэропорту Вены после того, как Франция и Португалия запретили пролет через свое воздушное пространство. Обыск самолета тогда буквально взорвал всю Латинскую Америку: 12 стран Союза южноамериканских наций (UNASUR) созвали экстренный саммит.

Имеет ли право Белоруссия задерживать экстремистов, угрожающих обществу? Насколько обоснована критика действия белорусских властей? Должна ли Россия действовать аналогичным образом в отношении лиц, угрожающих ее безопасности?

На эти вопросы в рамках эфира отвечают эксперты: политологи, журналисты, юристы.

