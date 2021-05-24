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24 мая 16:15
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новостей
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
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16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
15:53
Армия
Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского
15:52
Политика
В Белом доме назвали вероятное место встречи Путина и Байдена
Все новости

Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair

Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
instagram.com  /  @ Роман Протасевич

В понедельник, 24 мая, в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают инцидент с рейсом Ryanair.

Самолет, следовавший из Греции в Литву, был посажен в Минске из-за сообщения о минировании. После чего был задержан находившийся на борту основатель экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». В странах ЕС и США власти Белоруссии подвергли резкой критике и обещают санкции.

Однако летом 2013 года те же власти ЕС, что критикуют Александра Лукашенко, принудительно посадили в Вене боливийский самолет и обыскали его. Борт президента Боливии Эво Моралеса, находившегося с визитом в России, совершил незапланированную посадку в аэропорту Вены после того, как Франция и Португалия запретили пролет через свое воздушное пространство. Обыск самолета тогда буквально взорвал всю Латинскую Америку: 12 стран Союза южноамериканских наций (UNASUR) созвали экстренный саммит.

Имеет ли право Белоруссия задерживать экстремистов, угрожающих обществу? Насколько обоснована критика действия белорусских властей? Должна ли Россия действовать аналогичным образом в отношении лиц, угрожающих ее безопасности?

На эти вопросы в рамках эфира отвечают эксперты: политологи, журналисты, юристы.
 

белоруссия минск ryanair nexta протасевич
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