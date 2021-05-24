Экономист объяснил, почему США ударила Украину под дых из-за «Северного потока — 2»

Сотрудничество России и Украины в энергетической сфере имеет колоссальный потенциал, однако оно практически не развивалось в течение 20 лет. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Удар под дых»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ударом под дых со стороны Соединенных Штатов отказ от введения санкций против строящей российский газопровод «Северный поток — 2» компании.

Ранее Госдеп США заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

Федеральное агентство новостей /

«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит «Северный поток — 2», — это как удар под дых. И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита [государственного секретаря США] Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», — сказал Климкин.

Резонансный проект

Как отметил Андрей Лобода, «Северный поток — 2» — это, несомненно, самый резонансный и крупный инфраструктурный проект России и ЕС в этом десятилетии. Он выгоден обеим сторонам и является откровенно коммерческим. В списке финансовых инвесторов и партнеров оператора Nord Stream 2 AG находятся порядка десяти ведущих западноевропейских компаний, в большей степени представляющих Германию, Австрию, Францию, среди них ENGIE, OMV, Shell, Uniper, Wintershall Dea и многие другие.

«Для разгона экономики ЕС и быстрого выхода еврозоны из рецессии, конечно, нужны российские энергоресурсы. Сегодня именно российский газ на 20%–25% дешевле и доступнее любых других предложений на рынке. Строительство трубопровода завершено почти на 95%. Лоббирование и давление на изменение хода реализации проекта уже давно неэффективно: это бизнес многих весомых и влиятельных корпораций, а не правительственная программа той или иной страны Европейского Союза. Это прекрасно понимают частные и институциональные инвесторы. Они продолжают активно инвестировать в российский газовый гигант, капитализация которого продолжает уверенный рост с ноября прошлого года», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил экономист, сотрудничество России и Украины в энергетической сфере имеет колоссальный потенциал, однако оно практически не развивалось в течение 20 лет. Ввиду того что здравый экономический смысл реализации того или иного проекта находится под ощутимым прессингом политики в новом столетии крупнейшие российские проекты в энергетической сфере, к сожалению, обходили Украину.

«А ведь в зарубежных странах присутствия, как и в России, тот же «Газпром» активно реализует крупные социальные и гуманитарные программы, в частности, в области культуры, образования, здравоохранения, спорта, научных разработок и исследований. Многие социальные проекты российского газового гиганта на международных рынках присутствия разрабатываются и реализуются по запросам местного населения. Пока это тоже упущенные возможности в сотрудничестве для украинских потребителей российского газа, но здесь, вероятно, есть хорошие шансы для сближения», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».