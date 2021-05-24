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24 мая 11:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
ЦАР
Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
11:25
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Танец выпускников махачкалинской школы вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Общество
Танец выпускников махачкалинской школы вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Махачкала, 24 мая. Неоднозначную реакцию у дагестанцев вызвало сценическое представление, организованное в лицее №8 в столице республики по случаю завершения очередного учебного года. Там учащиеся выпускного класса исполнили известный танец «маленьких лебедей».

Видео распространилось в мессенджерах и вызвало негативную реакцию у местных жителей. Пользователи назвали недостойным для мужчин надевать балетные пачки, а отдельные Telegram-каналы даже предлагали провести в отношении руководства учебного заведения проверку.

«Интересно, кому в голову пришла идея вырядить школьников в девочек? Директора школы и заместителя по воспитательной части стоило бы  проверить на профпригодность», — считают авторы канала «Спросите у Расула».

В ответ выпускники лицея №8 опубликовали коллективное письмо в поддержку школьников и учителей. Они отметили, что закончили учебное заведение в 2015 году и обязаны всем педагогам лицея. По их мнению, сценическая постановка имела исключительно шуточный характер.

«Танец «маленьких лебедей», который по какой-то причине посчитали оскорбительным, не носил ни публичного, ни уничижительного, ни пропагандистского характера. Это всего лишь камерная школьная сценка, призванная, чтобы над ней от души посмеялись как дети, так и взрослые. Очень грустно, что в ней, как в темной комнате, углядели черную кошку, которой там нет», — говорится в письме выпускников.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском селе Батаюрт группа школьников вымогала у своего сверстника деньги и, получив отказ, избила его. Республиканский детский омбудсмен Марина Ежова назвала тогда такое поведение обычным хулиганством.

россия дагестан выпускной танец лебедей
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Все новости / Общество / Танец выпускников махачкалинской школы вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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