Танец выпускников махачкалинской школы вызвал неоднозначную реакцию в Сети

Махачкала, 24 мая. Неоднозначную реакцию у дагестанцев вызвало сценическое представление, организованное в лицее №8 в столице республики по случаю завершения очередного учебного года. Там учащиеся выпускного класса исполнили известный танец «маленьких лебедей».

Видео распространилось в мессенджерах и вызвало негативную реакцию у местных жителей. Пользователи назвали недостойным для мужчин надевать балетные пачки, а отдельные Telegram-каналы даже предлагали провести в отношении руководства учебного заведения проверку.

«Интересно, кому в голову пришла идея вырядить школьников в девочек? Директора школы и заместителя по воспитательной части стоило бы проверить на профпригодность», — считают авторы канала «Спросите у Расула».

В ответ выпускники лицея №8 опубликовали коллективное письмо в поддержку школьников и учителей. Они отметили, что закончили учебное заведение в 2015 году и обязаны всем педагогам лицея. По их мнению, сценическая постановка имела исключительно шуточный характер.

«Танец «маленьких лебедей», который по какой-то причине посчитали оскорбительным, не носил ни публичного, ни уничижительного, ни пропагандистского характера. Это всего лишь камерная школьная сценка, призванная, чтобы над ней от души посмеялись как дети, так и взрослые. Очень грустно, что в ней, как в темной комнате, углядели черную кошку, которой там нет», — говорится в письме выпускников.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском селе Батаюрт группа школьников вымогала у своего сверстника деньги и, получив отказ, избила его. Республиканский детский омбудсмен Марина Ежова назвала тогда такое поведение обычным хулиганством.