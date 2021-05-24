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24 мая 11:41
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новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
ФАН-ТВ
Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
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Жители ЦАР попросили устроить дополнительные показы фильма «Турист»
11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
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Дмитрий Певцов выступает за речевые стандарты ради сохранения русского языка

Общество
Дмитрий Певцов выступает за речевые стандарты ради сохранения русского языка
Из личного архива Дмитрия Певцова  / 

В день славянской письменности и культуры, день святых Кирилла и Мефодия — 24 мая — народный артист России Дмитрий Певцов призывает обратить внимание на русский язык и защитить его, ввести языковые стандарты в СМИ. Неоправданное массовое использование сленга и засилье «иностранщины» на государственных телеканалах и радиостанциях недопустимо, по мнению Певцова.

По словам народного артиста России и общественного деятеля Дмитрия Певцова, русский язык на сегодняшний день находится в опасности. Чтобы русский язык не превратился окончательно в речевую попсу, смесь американизмов с блатным жаргоном, он предлагает запретить подавать этот дурной пример прежде всего государственному телевидению, радио, газетам и интернет-издательствам.

«Пусть учат русский язык и другим подают пример чистой, красивой, удивительной нашей русской речи», — считает народный артист.

Издатель, продюсер, один из создателей масштабного проекта «Литература народов России» Дмитрий Ицкович считает, что происходит трансформация культурных институтов.

«Консервативная норма определяется по образцовому произношению, которое в культуре закрепляется за каким-то институтом, — говорит Ицкович. — Например, за артистами Малого театра: как они говорят, так и правильно говорить по-русски. Или как дикторы центрального телевидения. Сейчас происходит размывание и трансформация этих культурных институтов. Что такое сейчас центральное телевидение? Дудь в Youtube или Познер на Первом канале? Это уже становится для носителей языка неочевидным. То есть происходит трансформация не столько языка, он как система существует всегда, происходит трансформация культурных институтов».

По данным ВЦИОМ, 67% россиян выступают за чистоту русского языка от заимствований. Они придерживаются мнения, что нужно больше использовать русские слова и вводить свои термины.

Руководитель общественного проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец считает, что вопрос всегда в уместности и особенностях речевой ситуации.

«В СМИ надо стараться придерживаться классического русского языка, но не путем составления списков запрещенных слов или применения санкций. Это вопрос здравого смысла и профессионализма журналистов. Они должны транслировать аудитории чистую и понятную русскую речь», — считает Ребковец.

Поэт, прозаик, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев настроен более критически по отношению к ситуации, когда русские слова заменяются новомодными сленговыми выражениями.

«Люди даже не понимают, какого богатства они себя лишают, когда их словарь обедняется, когда он полон первобытных междометий. Совсем другое дело — выражаться на красивом литературном русском языке», — отмечает он.

русский язык день славянской письменности и культуры дмитрий певцов максим замшев ольга ребковец дмитрий ицкович день святых кирилла и мефодия
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Все новости / Общество / Дмитрий Певцов выступает за речевые стандарты ради сохранения русского языка
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