Эфир: Дикий мир на границах городов. Кто угрожает человеку?



В понедельник, 24 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг биолога Павла Глазкова.

Большинство животных и растений не приспособлены к жизни на территории промышленных зон или городских кварталов. Однако есть любители жизни в мегаполисе, которые могут быть опасны для человека.

Клещи, кабаны, бродячие собаки или даже волки представляют серьезную угрозу. Не меньшая опасность — безобидные на первый взгляд, но больные животные: голуби, лисицы или даже ежи. Какие болезни передаются человеку от этих зверей, рассказывает кандидат биологических наук Павел Глазков.