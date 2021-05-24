Спасатели перестали искать пропавшего в абхазских горах туриста из Екатеринбурга

Ростов-на-Дону, 24 мая. Накануне МЧС Абхазии на своей странице в Facebook сообщило о завершении поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста. На протяжении 10 дней спасатели искали 64-летнего туриста из Екатеринбурга, но поиски так и не увенчались успехом.

Операция началась 12 мая, после того, как группа состоящая из жителей Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила решила перейти перевал Химса. В команде было семь человек, один из них остался в лагере дожидаться прихода своей группы, им и оказался 64-летний житель Екатеринбурга.

Во время похода на группу обрушился снег и ледяной дождь, поэтому она изменила маршрут движения, и на следующий день, самостоятельно спускаясь по камням, сообщила в МЧС города Сухум о своем местоположении. Также были переданы координаты седьмого члена группы, оставшегося на вершине.

Сотрудники МЧС Абхазии организовали поиски с вертолета, но это не принесло результата. Тогда было решено отправить в горы пешие поисково-спасательные отряды. Кстати, спасатели Сочи предложили свою помощь в этой операции, но из-за долгих согласований и бумажной волокиты от их помощи отказались.

Вместе с инструктором Анной Гилевой абхазские поисковики достигли места предполагаемого нахождения туриста на перевале Химса, осмотрели лагерь, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Предположив, что турист стал спускаться в том же направлении, как и поднимался. Но за десять дней работы в горной местности найти жителя Екатеринбурга так и не удалось.

Ранее ФАН рассказывал, как при переходе ростовской группы перевала Холодный в Карачаево-Черкессии турист сорвался со снежника и скончался от полученных травм.