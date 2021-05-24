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24 мая 13:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
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Спасатели перестали искать пропавшего в абхазских горах туриста из Екатеринбурга

Общество
Спасатели перестали искать пропавшего в абхазских горах туриста из Екатеринбурга
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 24 мая. Накануне МЧС Абхазии на своей странице в Facebook сообщило о завершении поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста. На протяжении 10 дней спасатели искали 64-летнего туриста из Екатеринбурга, но поиски так и не увенчались успехом.

Операция началась 12 мая, после того, как группа состоящая из жителей Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила решила перейти перевал Химса. В команде было семь человек, один из них остался в лагере дожидаться прихода своей группы, им и оказался 64-летний житель Екатеринбурга.

Во время похода на группу обрушился снег и ледяной дождь, поэтому она изменила маршрут движения, и на следующий день, самостоятельно спускаясь по камням, сообщила в МЧС города Сухум о своем местоположении. Также были переданы координаты седьмого члена группы, оставшегося на вершине.

Сотрудники МЧС Абхазии организовали поиски с вертолета, но это не принесло результата. Тогда было решено отправить в горы пешие поисково-спасательные отряды. Кстати, спасатели Сочи предложили свою помощь в этой операции, но из-за долгих согласований и бумажной волокиты от их помощи отказались.

Вместе с инструктором Анной Гилевой абхазские поисковики достигли места предполагаемого нахождения туриста на перевале Химса, осмотрели лагерь, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Предположив, что турист стал спускаться в том же направлении, как и поднимался. Но за десять дней работы в горной местности найти жителя Екатеринбурга так и не удалось. 

Ранее ФАН рассказывал, как при переходе ростовской группы перевала Холодный в Карачаево-Черкессии турист сорвался со снежника и скончался от полученных травм.

мчс екатеринбург Абахзия пропал турист
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Все новости / Общество / Спасатели перестали искать пропавшего в абхазских горах туриста из Екатеринбурга
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