Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах



В понедельник, 24 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит встреча, посвященная открытию выставки «Нерв времени. Художники группы «Кино» в Петербурге».

Экспозиция состоит из работ таких художников, как Тимур Новиков, Евгений Козлов, Андрей Крисанов, Сергей Бугаев, Олег Котельников и Боб Кошелохов. Все они в разное время работали с музыкантами легендарной группы.

На выставке представлены уникальные артефакты, связанные с «Кино» и окружением группы: банки супа «Кэмпбелл», подаренные лично Энди Уорхоллом, музыкальный синтезатор, на котором работал Сергей Курехин. Выставка откроется для посетителей 27 мая на территории Arts Square Gallery.

Гостями пресс-конференции, посвященной этому событию, в медиацентре «Патриот» стали:

Сергей Бугаев , советский и российский художник, музыкант, актер;

, советский и российский художник, музыкант, актер; Артем Магалашвили, кандидат филологических наук, арт-директор Arts Square Gallery.

В качестве ведущей мероприятия выступает издатель, основатель Фонда «Новое искусствознание» Кристина Сасонко.