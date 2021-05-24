Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 13:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
Все новости
24 мая 13:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:10
Армия
На Западе объяснили «Танковый биатлон» любовью русских к танкам
13:07
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» Евгения Дмитриева вспомнила о своей студенческой свадьбе
13:05
Общество
В Дагестане указали на дефицит школьных психологов
13:03
Происшествия
Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы
13:01
Происшествия
Медсестра умерла от отравления психотропными веществами в туалете ТЦ в Петербурге
13:00
Происшествия
В МВД сообщили о выявленных признаках пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна
13:00
Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
12:59
Экономика
Экономист Саливон оценил будущее Украины после достройки «СП-2»
12:58
Балканы
Милорад Додик потребовал отменить перевод экс-президента Республики Сербской в Великобританию
12:58
Общество
СК РФ поддержал предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными
12:57
Происшествия
Посольство проверяет информацию о задержании россиянки в Минске
12:56
Новороссия
Донбасс сегодня: Коммунист рассказал о катастрофе в ВСУ, силы ООС готовят подлую провокацию
12:51
Экономика
Более 50 млрд рублей выделит правительство на борьбу с COVID-19
12:51
ФАН-ТВ
Редких бенгальских тигрят познакомили с посетителями бердянского зоопарка
12:50
Политика
Европа отняла важнейший стратегический объект Молдавии за долги
12:49
Общество
Астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака
12:48
Происшествия
Безработный уголовник из Крыма сознался в расправе над жительницей Севастополя
12:48
Общество
Корейская поп-группа BTS получила четыре награды Billboard Awards
12:46
Происшествия
Полицейский с огнестрельным ранением найден под Волгоградом
12:45
Общество
Уволен начальник департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска
Все новости

Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах

Общество
Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко


В понедельник, 24 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит встреча, посвященная открытию выставки «Нерв времени. Художники группы «Кино» в Петербурге».

Экспозиция состоит из работ таких художников, как Тимур Новиков, Евгений Козлов, Андрей Крисанов, Сергей Бугаев, Олег Котельников и Боб Кошелохов. Все они в разное время работали с музыкантами легендарной группы.

На выставке представлены уникальные артефакты, связанные с «Кино» и окружением группы: банки супа «Кэмпбелл», подаренные лично Энди Уорхоллом, музыкальный синтезатор, на котором работал Сергей Курехин. Выставка откроется для посетителей 27 мая на территории Arts Square Gallery.

Гостями пресс-конференции, посвященной этому событию, в медиацентре «Патриот» стали:

  • Сергей Бугаев, советский и российский художник, музыкант, актер;
  • Артем Магалашвили, кандидат филологических наук, арт-директор Arts Square Gallery.

В качестве ведущей мероприятия выступает издатель, основатель Фонда «Новое искусствознание» Кристина Сасонко.

цой бугаев выставка памяти выставка картин группа кино
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 269871 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 93557 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 88314 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 87174 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 73421 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Общество / Эфир: Сергей Бугаев о созданных вместе с группой «Кино» картинах
Рейтинг@Mail.ru