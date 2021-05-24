Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19

Анкара, 24 мая. Власти Турции могут отменить для граждан РФ требование об обязательном ПЦР-тестировании на коронавирус. Решение может быть принято с учетом успехов России в борьбе с болезнью.

Сейчас турецкий минздрав рассматривает несколько вариантов для отмены ПЦР-тестов. Информацией об этом поделился министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, передает РИА Новости.

«Самый важный критерий — это уровень вакцинации в стране отправления», — объяснил он.

Заявление о готовности России оказать Турции поддержку в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 делала вице-премьер Татьяна Голикова.