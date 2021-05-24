Эфир: Какие опасности подстерегают россиян во время купального сезона



В понедельник, 24 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг начальника аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александра Зуева.

Почему каждый сезон в России продолжают гибнуть люди на воде? Насколько соответствуют санитарным нормам пляжи Петербурга? Почему массовый выход на лед даже после запретов остается проблемой для властей? Когда откроются пляжи, сколько их всего и кто там отвечает за безопасность? Каковы требования к спасателям? Что делать, если рядом с вами тонет человек? Сколько всего россиян гибнет за купальный сезон?

На эти и другие вопросы читателям и зрителям нашего эфира отвечает Александр Зуев.