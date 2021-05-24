Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского

Курск, 24 мая. Спасатели потушили пожар в жилом доме и спасли жизнь человеку. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

Инцидент произошел в Железнодорожном округе Курска. Сотрудники МЧС во время ночного дежурства получили сигнал о возгорании в здании на улице Ухтомского. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров.

На место ЧП выехали скорая, пожарные и полиция. В ходе ликвидации возгорания был спасен один человек. Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства случившегося.

Пожарные спасли четырех человек из горящего жилого дома в Екатеринбурге, сообщал сайт 360tv.ru. Пламя охватило крышу восьмиэтажного жилого дома на площади 500 квадратных метров. Никто не пострадал.