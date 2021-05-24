Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России

Москва, 24 мая. Представители Торгово-промышленной палаты России выступили с предложением о создании нового механизма поддержки нуждающихся граждан страны.

Специальные целевые выплаты для покупки продуктов питания могут появиться в России, если в Госдуме примут законопроект, предложенный Торгово-промышленной палатой РФ. Данная мера будет функционировать для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не имеют работы. Также претендовать на помощь смогут семьи с низким уровнем доходов.

Как пишет ТАСС, данное предложение прозвучало в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке бизнеса из малого и среднего звена. Проект резолюции уже направлен председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Среди основных предлагаемых мер — прямая поддержка россиян через выплату специальных пособий. В ТПП считают, что механизм административного регулирования цен не эффективен, поэтому ориентируются на адресную помощь населению.

Ранее стало известно, что власти потратили крупную сумму на социальную поддержку россиян. Так, по результатам 2020 года на помощь граждан было выделено больше 10 трлн рублей.