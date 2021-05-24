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10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
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Общество
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10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
Все новости

Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России

Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 мая. Представители Торгово-промышленной палаты России выступили с предложением о создании нового механизма поддержки нуждающихся граждан страны.

Специальные целевые выплаты для покупки продуктов питания могут появиться в России, если в Госдуме примут законопроект, предложенный Торгово-промышленной палатой РФ. Данная мера будет функционировать для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не имеют работы. Также претендовать на помощь смогут семьи с низким уровнем доходов.

Как пишет ТАСС, данное предложение прозвучало в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке бизнеса из малого и среднего звена. Проект резолюции уже направлен председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

Среди основных предлагаемых мер — прямая поддержка россиян через выплату специальных пособий. В ТПП считают, что механизм административного регулирования цен не эффективен, поэтому ориентируются на адресную помощь населению.

Ранее стало известно, что власти потратили крупную сумму на социальную поддержку россиян. Так, по результатам 2020 года на помощь граждан было выделено больше 10 трлн рублей.

продукты питания торгово-промышленная палата пособия на питание
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Все новости / Экономика / Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
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