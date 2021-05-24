Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России

Москва, 24 мая. Платежи больше не будут облагаться специальным налогом за ущерб экологии.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин отменяет одну из налоговых норм. Об этом пишет ТАСС.

Председатель Правительства РФ поручил прекратить действие нормы по налогообложению платежей из-за ущерба окружающей среде. Для этого Мишустин обратился к Минфину, Минприроды, а также Минэкономразвития.

Предполагается, что Кабмин РФ примет соответствующие поправки к федеральному закону №1170972-7. Срок исполнения решения — до 18 июня.

Недавно тема загрязнения экологии была поднята странами Европейского союза. В частности, ЕС намеревается изменить правила ведения международной торговли, введя налог на выброс углекислого газа в атмосферу.