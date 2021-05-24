Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения

Барнаул, 24 мая. Судья неоднократно получал деньги от бизнесмена в качестве вознаграждения за принятие выгодных предпринимателю решений. На имущество подозреваемого был наложен арест.

Сотрудники ФСБ задержали судью арбитражного суда Алтайского края по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. По версии следствия, фигурант получал деньги от местного бизнесмена за вынесение «нужных» вердиктов.

В 2010 году предприниматель продал подозреваемому иномарку по существенно заниженной цене в обмен на принятие выгодного решения по делам о введении процедуры банкротства. А в период с 2016 по 2017 год судья получил около 4,5 млн рублей за заключение нескольких актов, а также за отказ в удовлетворении заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости.

Подозреваемый не признал вину и пытался ввести следствие в заблуждение. Тем не менее правоохранители собрали необходимую доказательную базу и передали материалы дела в суд. На имущество обвиняемого стоимостью более 10 млн рублей наложен арест.

В субботу уголовное дело о получении взятки было возбуждено в отношении мэра Макаровского городского округа на Сахалине, сообщало издание Deita.