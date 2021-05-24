Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 10:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
Все новости
24 мая 10:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:12
Происшествия
Генпрокуратура передала материалы дела Гагиева в суд
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
Расследования
«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
Все новости

Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения

Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
Невские Новости  /  Степан Яцко

Барнаул, 24 мая. Судья неоднократно получал деньги от бизнесмена в качестве вознаграждения за принятие выгодных предпринимателю решений. На имущество подозреваемого был наложен арест.

Сотрудники ФСБ задержали судью арбитражного суда Алтайского края по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. По версии следствия, фигурант получал деньги от местного бизнесмена за вынесение «нужных» вердиктов.

В 2010 году предприниматель продал подозреваемому иномарку по существенно заниженной цене в обмен на принятие выгодного решения по делам о введении процедуры банкротства. А в период с 2016 по 2017 год судья получил около 4,5 млн рублей за заключение нескольких актов, а также за отказ в удовлетворении заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости.

Подозреваемый не признал вину и пытался ввести следствие в заблуждение. Тем не менее правоохранители собрали необходимую доказательную базу и передали материалы дела в суд. На имущество обвиняемого стоимостью более 10 млн рублей наложен арест.

В субботу уголовное дело о получении взятки было возбуждено в отношении мэра Макаровского городского округа на Сахалине, сообщало издание Deita.

коррупция взятка алтай судья
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 256186 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 90097 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 82135 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 73990 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 68103 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Происшествия / Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
Рейтинг@Mail.ru