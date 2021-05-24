МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair

Минск, 24 мая. Проверка самолета авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в Минске, заняла более двух часов. Об этом сообщил командир группы силовиков Белоруссии.

По его словам, саперно-пиротехнической группе Внутренних войск МВД Белоруссии потребовалось два — два с половиной часа, чтобы проверить лайнер на наличие взрывоопасных предметов. Багаж также досматривали, поскольку там могла находиться взрывчатка.

Плюс ко всему необходимо было проверить салон самолета, поскольку там могли оставить ручную кладь, добавил силовик.

Как стало известно ранее, Следственный комитет Белоруссии возбудил дело после «минирования» самолета.