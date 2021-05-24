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24 мая 11:41
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новостей
11:39
Происшествия
В многодетной семье из 13 человек произошла поножовщина в Подмосковье
11:38
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Компания Google подала иск к Роскомнадзору. События дня
11:37
Экономика
Структура кредитования МСП изменилась в России
11:37
Происшествия
СК ходатайствует о продлении ареста обвиняемым в коррупции генералам МВД
11:37
Здоровье
Дагестанский диетолог назвала объем талии, грозящий диабетом и инфарктом
11:36
Общество
Коронавирус выявили у 8406 человек в РФ за сутки
11:36
Политика
Глава Ryanair заявил о присутствии КГБ на борту задержанного в Минске самолета
11:35
Происшествия
Сторож и крики жертв помешали вооруженному краснодарцу совершить изнасилование
11:34
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Антонова потратила гонорар сына за съемки в «Бригаде» на еду
11:34
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11:33
Экономика
ПТС на праворульные авто будут получать по новой схеме в России
11:33
Происшествия
Угонщица из Флориды заставила полицейских гнаться за ней через несколько округов
11:33
Общество
Власти Приморья ввели режим ЧС во Владивостоке и ряде других территорий региона
11:32
Общество
Президент Татарстана получит 35 тысяч рублей из бюджета Самарской области
11:30
Технологии
Рогозин заявил о поддержке стартапов со стороны Роскосмоса
11:27
Происшествия
Рыбак загадочно исчез в Ленинградской области
11:26
Общество
Власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных
11:25
Общество
Перечислены основные правила посещения Крыма украинцами летом 2021 года
11:25
Политика
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии
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Сделайте лицо проще: В Киеве прокомментировали задержание Минском экс-главреда Nexta

Украина
Сделайте лицо проще: В Киеве прокомментировали задержание Минском экс-главреда Nexta
Prt Scr youtube.com  /  Беларусь головного мозга

Задержание 23 мая в аэропорту Минска основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вызвало реакцию в Киеве. МИД Украины вместе с идейными собратьями из Польши и Прибалтики сурово потребовал освободить блогера. Беглые белорусские активисты вышли на акцию перед зданием МИД Украины, а местные эксперты отметили, что такую же операцию в свое время хотел провести сам Киев, но у него не хватило на это ни духу, ни ресурсов. Корреспондент ФАН передает с места событий.  

Первым на арест основателя Nexta Романа Протасевича в Минске отреагировал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«В Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич, — сообщил Николенко. — Это очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Власти Украины требуют от Белоруссии немедленного освобождения Протасевича!»

Особенно забавно в заявлении Николенко смотрелась фраза про «наступление на свободу слова».

Напомним, в феврале на Украине без всякой юридической аргументации были закрыты сразу три оппозиционных телеканала — ZIK, NewsOne и 112 Украина. В сравнении с этим арест активиста выглядел невинной проделкой.

Сделайте лицо проще: В Киеве прокомментировали задержание Минском экс-главреда Nexta
wikipedia.org  / SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Вскоре после этого из МИД Украины, видимо, дали отмашку, и возле здания министерства начали собираться местные «правильные белорусы». Многие из них бежали в Киев из Минска и других белорусских городов, скрываясь от властей из-за различных оппозиционных проступков. Теперь же при возникновении любого инфоповода на родине они по первому зову слетаются в кучу в Киеве, как голодные голуби на крошку. На этот раз на акции возле министерства собралось около сотни белорусских политэмигрантов. Активисты требовали немедленного освобождения Протасевича.

Они скандировали «Жыве Беларусь!», «Жыве вечно», «Позор режиму Лукашенко» и держали в руках самодельные плакаты с надписями: «Преступления против журналистики и человечности не имеют границ», Stop ignore terrorism («Прекратите игнорировать терроризм»). Прессе манифестанты пояснили, что собрались именно возле МИД Украины потому, что «этот орган ведет коммуникацию с международными партнерами и может повлиять на экономическое сотрудничество с Белоруссией».

«Правильные белорусы» выразили надежду, что после задержания Протасевича Киев прекратит закупки белорусской электроэнергии. По их мнению, это основной источник пополнения бюджета Минска. Жаль, что никто не сказал политическим белорусам, что деньги от продажи электричества — это сущие копейки по сравнению с поставками на Украину нефтепродуктов, масел и удобрений из соседней страны.

Возмущение поднялось и в украинских соцсетях. Причем больше всех шумели те же самые «патриоты», которые летом 2020 года активно «разгоняли зраду» по поводу отмены спецоперации с россиянами, задержанными в Минске. Напомним, борт с 30 бывшими военными, летевшими рейсом Минск — Стамбул, хотели также обманом посадить в Киеве. Судя по многочисленным утечкам, к этой операции были причастны и западные спецслужбы.

Сделайте лицо проще: В Киеве прокомментировали задержание Минском экс-главреда Nexta
ТАСС  / SERGEY DOLZHENKO / EPA

По неофициальной версии, тогда операция с задержанием российских граждан в Киеве была сорвана. Причина — по настоянию главы Офиса президента Украины Андрея Ермака ее дата была перенесена, чтобы не срывать начало перемирия в Донбассе (оно было заключено 27 июля 2020 года). Кстати, если бы украинские спецслужбы попытались осуществить свой план, то риск для пассажиров авиарейса был бы намного большим, чем в случае с Протасевичем, ведь в аэропорту Борисполь потребовалось бы задержать несколько десятков хорошо обученных военному делу мужчин.

Теперь же украинские радикалы вместе с местными противниками режима Лукашенко назвали задержание Протасевича «актом государственного терроризма» и «военным пиратством». Украинские эксперты также прокомментировали этот громкий инцидент. Блогер и общественный активист Юрий Ткачев констатировал, что в местных соцсетях «поднялся вой и стон» по поводу самолета Ryanair, который посадили в Белоруссии, чтобы арестовать сотрудника оппозиционного Telegram-канала. 

«Воют так, как будто воскрес как минимум Пол Пот, если не сам Гитлер. Уже и до государственного терроризма договорились, и до воздушного пиратства. На самом же деле это уже совершенно нормальная практика. У нас год назад именно так планировали арестовывать участников войны в Донбассе. А в 2016 году таким же образом посадили самолет «Белавиа», вылетевший из Киева, чтобы задержать блогера Армена Мартиросяна, — напомнил Ткачев. — Были и другие подобные прецеденты. Например, в 2012-м Турция силой посадила на своей территории самолет, следовавший рейсом Москва — Дамаск. В 2017-м в Британии подняли в воздух истребители, чтобы посадить рейс тех же Ryanair из Каунаса. Израиль в 2020 году тем же способом посадил иранский борт. А в 2013-м самолет президента Боливии Эво Моралеса заставили сесть в Вене, так как заподозрили, что на его борту может быть Эдвард Сноуден. Так что сделайте лицо попроще, господа «патриоты»! Ничего экстраординарного не случилось».

Сделайте лицо проще: В Киеве прокомментировали задержание Минском экс-главреда Nexta
wikipedia.org  / Vasyatka1/CC BY-SA 4.0

Публицист и блогер Максим Войтенко о истории с Протасевичем сказал, что «нельзя быть одновременно революционером и разгильдяем».

«Его пример наглядно показывает, что быть одновременно профессиональным революционером и таким раздолбаем просто нельзя. Если уж ты борешься против «последнего диктатора Европы», организовываешь толпы манифестантов и троллишь его призывами и стебами, то уж постарайся не залетать в воздушное пространство Белоруссии. Ленин, Троцкий и Сталин с их опытом нелегальной работы посмотрели бы сейчас на Протасевича как на идиота», — сообщил Войтенко.

Также захват оппозиционера в Белоруссии показал, что мир стремительно меняется и правила, еще недавно казавшиеся незыблемыми, исчезают стремительно, отметил эксперт.

«Еще лет 20-30 назад развернуть таким образом самолет в воздухе и посадить его могли себе позволить страны уровня США и Израиля, и то только по крайней необходимости. Лет пять назад это впервые сделала Украина, а сейчас — уже Белоруссия. Глядишь, эдак скоро и молдаване подтянутся, — иронизирует Войтенко. — Роману Протасенко сейчас предложат два стула: на одном — паяльник точеный, а что на другом — мне и думать не хочется. Так что, скорее всего, стоит ожидать от него публичного покаяния на камеру. Вполне возможно, что в Минске над ним будет открытый процесс и в итоге ему скостят срок до трех-пяти лет за активное содействие следствию. Как говорил герой одной книги: «Не бывает крепких арестантов, бывают плохие следователи». А у Лукашенко все следователи — хорошие!»

белоруссия украина аэропорт nexta протасевич
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