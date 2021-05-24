Сделайте лицо проще: В Киеве прокомментировали задержание Минском экс-главреда Nexta

Задержание 23 мая в аэропорту Минска основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича вызвало реакцию в Киеве. МИД Украины вместе с идейными собратьями из Польши и Прибалтики сурово потребовал освободить блогера. Беглые белорусские активисты вышли на акцию перед зданием МИД Украины, а местные эксперты отметили, что такую же операцию в свое время хотел провести сам Киев, но у него не хватило на это ни духу, ни ресурсов. Корреспондент ФАН передает с места событий.

Первым на арест основателя Nexta Романа Протасевича в Минске отреагировал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«В Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич, — сообщил Николенко. — Это очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Власти Украины требуют от Белоруссии немедленного освобождения Протасевича!»

Особенно забавно в заявлении Николенко смотрелась фраза про «наступление на свободу слова».

Напомним, в феврале на Украине без всякой юридической аргументации были закрыты сразу три оппозиционных телеканала — ZIK, NewsOne и 112 Украина. В сравнении с этим арест активиста выглядел невинной проделкой.

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Вскоре после этого из МИД Украины, видимо, дали отмашку, и возле здания министерства начали собираться местные «правильные белорусы». Многие из них бежали в Киев из Минска и других белорусских городов, скрываясь от властей из-за различных оппозиционных проступков. Теперь же при возникновении любого инфоповода на родине они по первому зову слетаются в кучу в Киеве, как голодные голуби на крошку. На этот раз на акции возле министерства собралось около сотни белорусских политэмигрантов. Активисты требовали немедленного освобождения Протасевича.

Они скандировали «Жыве Беларусь!», «Жыве вечно», «Позор режиму Лукашенко» и держали в руках самодельные плакаты с надписями: «Преступления против журналистики и человечности не имеют границ», Stop ignore terrorism («Прекратите игнорировать терроризм»). Прессе манифестанты пояснили, что собрались именно возле МИД Украины потому, что «этот орган ведет коммуникацию с международными партнерами и может повлиять на экономическое сотрудничество с Белоруссией».

«Правильные белорусы» выразили надежду, что после задержания Протасевича Киев прекратит закупки белорусской электроэнергии. По их мнению, это основной источник пополнения бюджета Минска. Жаль, что никто не сказал политическим белорусам, что деньги от продажи электричества — это сущие копейки по сравнению с поставками на Украину нефтепродуктов, масел и удобрений из соседней страны.

Возмущение поднялось и в украинских соцсетях. Причем больше всех шумели те же самые «патриоты», которые летом 2020 года активно «разгоняли зраду» по поводу отмены спецоперации с россиянами, задержанными в Минске. Напомним, борт с 30 бывшими военными, летевшими рейсом Минск — Стамбул, хотели также обманом посадить в Киеве. Судя по многочисленным утечкам, к этой операции были причастны и западные спецслужбы.

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По неофициальной версии, тогда операция с задержанием российских граждан в Киеве была сорвана. Причина — по настоянию главы Офиса президента Украины Андрея Ермака ее дата была перенесена, чтобы не срывать начало перемирия в Донбассе (оно было заключено 27 июля 2020 года). Кстати, если бы украинские спецслужбы попытались осуществить свой план, то риск для пассажиров авиарейса был бы намного большим, чем в случае с Протасевичем, ведь в аэропорту Борисполь потребовалось бы задержать несколько десятков хорошо обученных военному делу мужчин.

Теперь же украинские радикалы вместе с местными противниками режима Лукашенко назвали задержание Протасевича «актом государственного терроризма» и «военным пиратством». Украинские эксперты также прокомментировали этот громкий инцидент. Блогер и общественный активист Юрий Ткачев констатировал, что в местных соцсетях «поднялся вой и стон» по поводу самолета Ryanair, который посадили в Белоруссии, чтобы арестовать сотрудника оппозиционного Telegram-канала.

«Воют так, как будто воскрес как минимум Пол Пот, если не сам Гитлер. Уже и до государственного терроризма договорились, и до воздушного пиратства. На самом же деле это уже совершенно нормальная практика. У нас год назад именно так планировали арестовывать участников войны в Донбассе. А в 2016 году таким же образом посадили самолет «Белавиа», вылетевший из Киева, чтобы задержать блогера Армена Мартиросяна, — напомнил Ткачев. — Были и другие подобные прецеденты. Например, в 2012-м Турция силой посадила на своей территории самолет, следовавший рейсом Москва — Дамаск. В 2017-м в Британии подняли в воздух истребители, чтобы посадить рейс тех же Ryanair из Каунаса. Израиль в 2020 году тем же способом посадил иранский борт. А в 2013-м самолет президента Боливии Эво Моралеса заставили сесть в Вене, так как заподозрили, что на его борту может быть Эдвард Сноуден. Так что сделайте лицо попроще, господа «патриоты»! Ничего экстраординарного не случилось».

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«Его пример наглядно показывает, что быть одновременно профессиональным революционером и таким раздолбаем просто нельзя. Если уж ты борешься против «последнего диктатора Европы», организовываешь толпы манифестантов и троллишь его призывами и стебами, то уж постарайся не залетать в воздушное пространство Белоруссии. Ленин, Троцкий и Сталин с их опытом нелегальной работы посмотрели бы сейчас на Протасевича как на идиота», — сообщил Войтенко.

Публицист и блогеро истории с Протасевичем сказал, что «нельзя быть одновременно революционером и разгильдяем».

Также захват оппозиционера в Белоруссии показал, что мир стремительно меняется и правила, еще недавно казавшиеся незыблемыми, исчезают стремительно, отметил эксперт.