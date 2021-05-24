Спасатели вывели заблудившихся взрослых с младенцем из леса в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 мая. Члены поисково-спасательного отряда отыскали потерявшихся в Тосненском районе граждан. Из леса вывели трех взрослых и шестимесячного ребенка.

Трое взрослых вместе с шестимесячным ребенком заблудились в лесу возле деревни Поркузи. Им на помощь выдвинулись специалисты дежурной смены поисково-спасательного отряда.

Вскоре потерявшихся людей удалось обнаружить. Спасатели вывели их на открытое пространство, после чего граждане отправились домой. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Спасатели на протяжении суток искали заблудившихся в тундре кочевников, писал сайт 360tv.ru.