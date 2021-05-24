Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях

Москва, 24 мая. Российский кабмин готовит поправки в сферу регулирования функционирования экосистем.

Согласно концепции правительства, которая посвящена регулированию деятельности цифровых платформ в стране, власти намереваются поощрять развитие национальных экосистем и давать им некоторые преференции по отношению к иностранным аналогам.

Предполагается, что компании из-за рубежа смогут войти в данный сегмент отечественного рынка при условии, что они будут предоставлять доступ к поставщикам продукции и услуг из России. При этом российские экосистемы получат некоторые стимулирующие бонусы, но при существовании честной конкуренции. Об этом пишет газета «Известия».

Данный документ, регламентирующий деятельность компаний, занимающихся продвижением цифровых сервисов через платформу экосистемы, курируется первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. Согласно тексту проекта, развитие экосистем соотносится со стратегическими целями и интересами государства в сфере безопасности технологической самостоятельности страны. Помимо этого, Россия хочет поравняться с США и Китаем и стать государством с развитыми экосистемами.

Недавно предприниматель Олег Тиньков презентовал общественности основные направления развития компании TCS Group как финансовой экосистемы.