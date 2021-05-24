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новостей
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
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«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
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Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях

Экономика
Западные экосистемы могут начать работу в России на особых условиях
pixabay.com  /  geralt

Москва, 24 мая. Российский кабмин готовит поправки в сферу регулирования функционирования экосистем.

Согласно концепции правительства, которая посвящена регулированию деятельности цифровых платформ в стране, власти намереваются поощрять развитие национальных экосистем и давать им некоторые преференции по отношению к иностранным аналогам.

Предполагается, что компании из-за рубежа смогут войти в данный сегмент отечественного рынка при условии, что они будут предоставлять доступ к поставщикам продукции и услуг из России. При этом российские экосистемы получат некоторые стимулирующие бонусы, но при существовании честной конкуренции. Об этом пишет газета «Известия».

Данный документ, регламентирующий деятельность компаний, занимающихся продвижением цифровых сервисов через платформу экосистемы, курируется первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. Согласно тексту проекта, развитие экосистем соотносится со стратегическими целями и интересами государства в сфере безопасности технологической самостоятельности страны. Помимо этого, Россия хочет поравняться с США и Китаем и стать государством с развитыми экосистемами.

Недавно предприниматель Олег Тиньков презентовал общественности основные направления развития компании TCS Group как финансовой экосистемы.

правительство рф законодательство экосистемы
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