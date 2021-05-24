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новостей
10:11
Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
10:11
Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
10:00
Общество
Романтик 70-х: ФАН вспомнил лучшие роли актера Евгения Киндинова в его день рождения
10:00
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«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН
10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
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Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом

Наука
Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
pixabay.com

Вашингтон, 24 мая. Собачий коронавирус передается детям, заявили американские ученые. Случаи заражения выявлены на малайзийском острове Борнео.

Этот коронавирус имеет утонченную генетическую структуру. Он более устойчив и опасен. Ученые раньше знали о существовании лишь семи типов коронавируса. Среди них и SARS-CoV-2, о пандемии которого Всемирная организация здравоохранения объявила в марте 2020 года.

Позже ученые нашли еще два типа коронавируса, которые могут передаваться человеку от собак. Исследования в этом направлении продолжаются. Самый эффективный способ защититься от коронавируса — это вакцинация. Ученые работают над созданием препарата от всех типов такой инфекции, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». SARS-CoV-2 опасен тем, что затрагивает все органы человека, отмечает «Ридус».

За прошедшие сутки ВОЗ зарегистрировала почти на 44 тыс. меньше новых случаев коронавируса. За 24 часа этот показатель изменился на 563 тыс., отметили специалисты. Количество летальных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом превысило 3,44 млн.

дети собаки коронавирус
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Все новости / Наука / Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом
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