Ученые из США заявили о случаях заражения детей собачьим коронавирусом

Вашингтон, 24 мая. Собачий коронавирус передается детям, заявили американские ученые. Случаи заражения выявлены на малайзийском острове Борнео.

Этот коронавирус имеет утонченную генетическую структуру. Он более устойчив и опасен. Ученые раньше знали о существовании лишь семи типов коронавируса. Среди них и SARS-CoV-2, о пандемии которого Всемирная организация здравоохранения объявила в марте 2020 года.

Позже ученые нашли еще два типа коронавируса, которые могут передаваться человеку от собак. Исследования в этом направлении продолжаются. Самый эффективный способ защититься от коронавируса — это вакцинация. Ученые работают над созданием препарата от всех типов такой инфекции, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». SARS-CoV-2 опасен тем, что затрагивает все органы человека, отмечает «Ридус».

За прошедшие сутки ВОЗ зарегистрировала почти на 44 тыс. меньше новых случаев коронавируса. За 24 часа этот показатель изменился на 563 тыс., отметили специалисты. Количество летальных случаев среди пациентов с подтвержденным коронавирусом превысило 3,44 млн.