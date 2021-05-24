Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией после ЧП с самолетом

Рига, 24 мая. После событий с самолетом Ryanair, которые произошли 23 мая, латвийская авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над территорией Белоруссии.

Информацией об этом поделился министр сообщения республики Талис Линкайтс. Он назвал ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске неординарной и вызывающей множество вопросов.

«AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран», — заявил он.

Позицию по инциденту с посадкой самолета высказали и в Вашингтоне. Ее озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен.