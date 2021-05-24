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Экономика
Индекс Мосбиржи показал рост на старте торгов 24 мая
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Происшествия
Мужчина погиб после падения с восьмого этажа дома на юге Петербурга
10:10
Общество
Жители сел под Ульяновском пожаловались на нашествие мошек
10:09
Общество
Не стать обманутым: как отметить Всемирный день без табака в 2021 году
10:09
Происшествия
Злоумышленник с пистолетом сжалился и передумал насиловать студентку из Петербурга
10:07
Происшествия
Труп петербурженки нашли в квартире на Красноармейской
10:03
Общество
Турция может отказаться от ПЦР-тестирования россиян на COVID-19
10:00
Происшествия
Пожарные спасли запертых в горящей квартире детей под Новосибирском
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10:00
Общество
Нужно ли отвечать на оскорбления в интернете. Колонка Александра Мясникова
09:58
Общество
Курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского
09:58
Экономика
Целевые выплаты на приобретение продуктов могут появиться в России
09:58
Экономика
Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России
09:57
Общество
Ремонт ростовских ливневок хотят включить в госпрограмму по оздоровлению Дона
09:55
Происшествия
Алтайский судья получил 4,5 млн рублей от предпринимателя за «нужные» решения
09:55
Происшествия
Упавшего на рельсы в петербургском метро пассажира успели спасти
09:49
Политика
Посадку рейса Ryanair в Минске обсудят в медиацентре «Патриот»
09:49
Политика
МВД Белоруссии потратило два с половиной часа на проверку самолета Ryanair
09:48
Общество
Субсидированный самолет и чартерные поезда свяжут Самару с Уфой
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Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией после ЧП с самолетом

  /   Обновлено: 24 мая 2021 09:46
Общество
Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией после ЧП с самолетом
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Рига, 24 мая. После событий с самолетом Ryanair, которые произошли 23 мая, латвийская авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над территорией Белоруссии.

Информацией об этом поделился министр сообщения республики Талис Линкайтс. Он назвал ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске неординарной и вызывающей множество вопросов.

«AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран», — заявил он.

Позицию по инциденту с посадкой самолета высказали и в Вашингтоне. Ее озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Латвия перелеты airbaltic
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Все новости / Общество / Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией после ЧП с самолетом
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