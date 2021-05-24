В Пентагоне опасаются усиления России и Китая на Ближнем Востоке

Вашингтон, 24 мая. Россия и Китай могут получить возможность для усиления своих позиций на Ближнем Востоке после ослабления военного присутствия США в данном регионе.

По мнению главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Маккензи, Вашингтону важно сосредоточиться на конкуренции, так как Ближний Восток является местом противостояния великих держав мира.

«Я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», — указал Маккензи.

Он отметил, что Москва и Пекин могут расширить свое влияние в Персидском заливе.

Ранее американский аналитик отмечал, что новый виток противостояния в секторе Газа показал всему миру кризис в отношениях между Израилем и США.