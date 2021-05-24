Жителям Европейской России сообщили прогноз погоды на конец мая

Москва, 24 мая. Близкая к климатическим нормам погода ожидается в Европейской части России в конце мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если первая декада мая была холодной, а вторая супержаркой, то ожидается, что третья будет соответствовать климатическим характеристикам, рассказал Вильфанд в комментарии РИА Новости. Воздух прогреется до +20 градусов в начале рабочей недели. Еще через несколько дней столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.

«В первой половине — без осадков, во второй половине недели осадки будут, но сильных дождей не ждем», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

При этом сильная жара с температурой воздуха до +37 градусов сохранится в Поволжье и на Урале. Из-за этого останется высокая вероятность природных пожаров, добавил Роман Вильфанд.

«Здесь в течение недели будут держаться температуры выше нормы на 8−12 градусов», — передает слова специалиста «Ридус».

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